Päästetöötajad võtsid sihikule kortermajad

Silma paistsid paneelmaja Kungla 6 esimene trepikoda ja kelder. Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raili Lanno ja juhtivinspektor Helen Arukaev keskendusidki trepikodade ja keldrite evakuatsiooniteede kontrollimisele. Samuti jälgiti põlevmaterjali ladustamist ja varuväljapääse.

Kolme maja korteriühistu juhtkonnale teatati kontrollreidist tund aega ette. Et oleks tagatud vastutava inimese kohalolek ja seega ka juurdepääs hoonele. Paraku sai kohale tulla vaid üks korteriühistu esindaja. Kungla 6 ja 7 esindaja kohale tulla ei saanud. Küll anti päästetöötajatele elamu võtmed.

Sagedasti tuli ette, et trepikojas polnud tagatud evakuatsiooniks vajalik vähemalt 1,2 meetri laiune tee. Eespool nimetatud Kungla 6 esimeses trepikojas olid kõrvu kaks lapsevankrit. Päästeametnikud selgitasid, et õnnetuse korral on inimestel paanika kerge tekkima ja paanikas inimene võib nende vankrite taha takerduda. Tema kannul aga tulevad teisedki paanikas inimesed ja nii võib tekkida juba suurem inimtropp. Õnnetuse korral aga on oluline, et inimesed saaksid võimalikult kiiresti ja takistamatult ohutsoonist väljuda.

Tuleohutus, nagu ka makstud kommunaalkulud, peaks olema kõigi majaelanike ühine mure. Erisus nende kahe vahel on ainult see, et maksmata kommunaalkulud sind ei tapa, tulekahju aga küll.

Tagne Tähe, päästeameti ohutusjärelevalve osakonnajuhataja kohusetäitja

Ühe lapsevankri omanik selgitas, et käru viiendale korrusele tassida on raske ja seda on püütud hoida allkorrusel, kus ruumi jagub, kuid sealsed elanikud keelasid selle ära.

Peamiseks takistuseks kahe paneelmaja trepikodades olid taimed. Mõned neist saanuks ka aknalauale panna. Üks majaelanik selgitas, et taime omanik on surnud ja tema on võtnud selle oma hoole alla.

Kurb pilt avanes Kungla 6 esimese püstaku keldris, mis oli prahti täis. Põlevmaterjal oli ka elektrikilbi all, see aga on keelatud.

Päästetöötajaid märganud majaelanik selgitas, et kui tema oli kunagi Laada tänava elumaja korteriühistu juht, siis tellis ta prahi äravedamiseks töömehed. Nüüdki on pöördutud korteriühistu poole, et tellitaks vähemalt prügikonteiner, kuid paraku tulutult.

Käsipuudele kinnitatud jalgrataste lukud andsid alust oletada, et kevadel ilmuvad välja uued takistused – kaherattalised.

Kolmest paneelmajast oli ainsana laitmatus korras Seminari 11. Selle korteriühistu juhatuse liige Ingmar Papstel näitas pealekauba oma remonditavat korterit, kus lisaks korras häiresignalisatsioonile oli kontrollitud tulekustuti.

Päästetöötajad selgitasid, et kahele korteriühistule antakse rikkumiste kõrvaldamiseks aega paar päeva ja siis tehakse järelkontroll. Ja kui ka sel korral midagi avastatakse, tehakse korteriühistule juba ettekirjutus.

Päästeamet kontrollib sel nädalal Eesti tuleohutusnõuete täitmist kortermajade üldkasutatavatel pindadel.

“Usun, et ohutu elukeskkonna vajalikkuse küsimus saaks mistahes ühistu koosolekul kindlasti majaelanike enamuse heakskiidu,” on päästeameti ohutusjärelevalve osakonnajuhataja kohusetäitja Tagne Tähe öelnud.