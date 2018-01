Pakendikonteinerid kaevati maasse

Uutesse konteineritesse võib tasuta panna tühjad joogikartongid, plast-, klaas- ja metallpakendid ning paber- ja papppakendid. Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka märkis, et Rakvere linn on Eestis esimene, kes paigaldab avalikeks kogumisvahenditeks maasisesed mahutid.

“Mahutid on tootjavastutusorganisatsioonilt, paigalduse tellis linn ning rahastamine toimus riigieelarvest kohalikele omavalitsustele jäätmehoolduse arendamiseks antavast toetusest,” selgitas Sikka.

Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) teenusejuht Silver Tätte rääkis, et niisugust tüüpi avalikuks kasutamiseks mõeldud lahendusi on ka Pärnus, Tartus ja Tallinnas, kuid sealsed pakendikonteinerid ei ole paigaldatud maapinna sisse. Tätte selgitas, et pole lihtne leida kohta, kus saab teha süvendamistöid, sest konteiner peab sobituma maa sees olevate kaablite ja torudega. “Algselt olidki need konteinerid mõeldud Tallinnasse, aga seal osutus nende paigaldamine keeruliseks, küll oli Rakvere linn valmis tegema koostööd ning korraldas paigaldamise,” ütles Tätte.

Kindlasti ei sobi musta prügikotti kogutud pakendijäätmed, kuna need loetakse sorteerimisjaamas automaatselt olmejäätmeteks.

Maasiseste prügikonteinerite eeliseks võib Riin Sikka sõnul pidada paremat sulandumist elukeskkonda, samuti on need tavakonteineritest oluliselt hügieenilisemad, mahutavad rohkem ning nendesse on mugavam jäätmeid asetada.

“Me eeldame, et inimesed toovad puhtad pakendid, aga vahel juhtub, et see nõnda ei ole – maasisene mahuti on jahedam, seega ei teki haisu. Kuna mahuti on suurem, väheneb ka tühjendamissagedus, mis on keskkonnasäästlikum,” rääkis Silver Tätte.

20 uut pakendikogumismahutit on paigaldatud linna kümnesse piirkonda: igas asukohas on üks mahuti segapakendile ning teine paber- ja papppakendile. Nendega vahetati ühtlasi välja vanad kollased kellukese tüüpi pakendikonteinerid, mis kippusid juba remonti vajama ning olid tillukese avausega, mistõttu sättisid inimesed pakendikotte konteineri ümber.

Segapakendite kogumine toimib Riin Sikka hinnangul Rakveres üldiselt hästi: avalikke konteinereid kasutatakse aktiivselt ja osas kohtades on täituvus nii aktiivne, et teenindaja ei jõua konteinereid nii tihti tühjendada, kui vajadus oleks.

“Paraku leidub ka inimesi, kes ei sorteeri korrektselt või kasutavad pakendikonteinerit lihtsalt igasugusest prügist vabanemiseks. Tuuakse näiteks lampe, vaipu, kartulikoori, värviämbreid, kasvuhooneklaase, kraanikausse. Pakendikonteinerisse on oodatud siiski vaid tühjad pakendid,” kõneles Sikka.

Keskkonnaspetsialist meenutas, et pakendijäätmete kogumiseks tuleks kasutada läbipaistvaid kilekotte. “Kindlasti ei sobi musta prügikotti kogutud pakendijäätmed, kuna need loetakse sorteerimisjaamas automaatselt olmejäätmeteks ja töötajate turvalisuse tagamiseks neid ei avata. Muude olmejäätmete äraandmiseks on ette nähtud korraldatud jäätmevedu ning muud jäätmed, mis olmejäätmete hulka ei liigitu, tuleb viia jäätmejaama,” nimetas Sikka.

Ta lisas, et Rakvere linnas on korraldatud jäätmevedu toiminud varsti viis aastat, kuid ikka leidub veel inimesi, kes ei taha kodus tekkivaid olmejäätmeid jäätmevedajale üle anda ja toovad need linnaruumis asuvatesse väikestesse prügikastidesse või avalikesse pakendikonteineritesse.