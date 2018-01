Lumetorm peatas rongiliikluse

Hullumeelne talv polnud aga mitte ainult siis, vaid ka 104 aasta eest. Tuul ja tuisk tõusid 23. detsembril 1913 (uue kalendri järgi 5. jaanuaril 1914), kuid erilist tähelepanu see veel ei äratanud. Kui aga ööl vastu 26. detsembrit lumemöll päris hulluks läks, oli selge, et aastavahetus tuleb raske.

Kaks päeva hiljem kirjutas Postimees: “Kange lumetuisu pärast on kõik raudteerongid, mis öösi meie linna jõudsid, vaksali ees seismas, kuna Peterburi postirong nr. 9, mis täna hom. kl. 9.45 min. siit Riia poole pidi sõitma, alles Narvas on ja seda vahest õhtuks Tartu oodata võib. Sõidurong nr. 28, mis Riia poolt tulles Valka peaaegu õigel ajal jõudis, jäi Keeni platvormist ära sõites Keeni metsas mäe alla seisma, liikus aga õnneks lühikese seismise järele edasi, nõnda et ta kl. ½ 4 hom. Tartu jõudis. Viivitust suurendas veel see, et torm Elva ja Nõo vahel telegraafi ühenduse oli ära rikkunud.”

30. detsembri Postimehe teateil pole lood sugugi paranenud: “Suure lumetuisu tagajärjel on veel praegugi rongide liikumine raudteel takistatud. Nii ei ole Tartu ja Riia vahel korralikku sõiduühendust. Käib ainult üks postirong. Peterburi ja Tartu vahel seisab liiklemine täiesti. Nendes kohtades, kus raudtee küngaste vahelt läbi läheb, olevat lumekord paiguti 3 sülla paksune, lumehangedest ulatuvat vaevalt raudteeäärsete kuuskede ladvad välja …

Nii Tartus kui ka Tallinnas ulatusid lumehanged mõnel pool majade räästani.

Kohalikus raudteejaamas seisavad kaks sõidu- ja üks kaubarong. Raudteevalitsuse poolt antakse nendele reisijatele, kes edasi sõita ei saa, söögiraha: I ja II klassis sõitjatele 1 rbl. ja III klassis sõitjatele 50 kopikat päevas.

Tartu oli pühade ajal raudteehädalisi täis, kes rongides kohale jõudnud, siit aga mitte enam Riia, Peterburi ja Tallinna poole edasi ei saanud. Need reisijad magasid öösel vagunites ja päeval katsusid nad aega nii hästi-halvasti surnuks lüüa kui see võimalik oli. Kellel linnas tuttavaid perekondi oli, need tulid linna võõrsile ja nii sai mõndagi armast inimest näha, keda muidu lootust ei olnud nii hõlpsasti oma katuse alla saada. Mõned nooremad reisijad hakkasid ülemeelikul tujul jaamas ja linnas pommitama. See käis aga õelasti kauka pihta, kus seda vana puru ainult paaripäevaliseks sõiduks oli ühes võetud. Kui rongid ka järgmisel päeval liikuma ei hakanud, käis nii mõni mees pika näoga ja lahja taskuga ümber.”