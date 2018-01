Kõrgemäe suusanõlv Tõrmas ootab rahasüsti, et saada tõstuk

Kui ilmataat jagaks lund, oleks puudu veel vaid tõstuk ja valgustus. Kõrgemäe korralikuks, kõigi mugavustega suusanõlvaks arendamise idee üks eestvedaja Kert Karus teatas, et juba poolteist aastat tagasi küsis kultuuriministeerium spordiliitudelt, mis spordiobjekt maakonnas rahastust vajaks. “Varem on raha saanud Mõedaku ja Ebavere. Otsustasime, et nüüd võiks see olla Kõrgemägi,” kõneles Karus ja lisas, et nüüd oodatakse vastust. Riik ei ole veel otsust teinud. Kõik Eesti spordiliidud ootavad.