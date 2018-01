Uisuväljad ootavad liuglejaid

Kadrinas saab nädala algusest uisutada kirikutagusel tiigil, valdavalt on jää sile, selle paksuseks on ligi 15 sentimeetrit. Tiigi korrastasid uisutamiskõlblikuks Loobu jõe äärde terviseraja rajajad koostöös priitahtlike päästjatega. Tiigi juurde pääseb Tristvere kohviku vastas asuvast parklast Loobu jõe poole minnes.

Tapal gümnaasiumi staadioni lähistel valmis uisuväljak üsna hiljuti. Põhilise töö liuvälja rajamisel tegid Tapa gümnaasiumi tehnikaringi noored. Uisuplatsi ümbritsevad poordid, väljak on konkreetselt piiritletud. See on sobilik koht ka algajatele hokimängijatele.

MTÜ Hokiklubi Uudeküla eestvedaja Marin Uudeküll ütles, et jää on liuväljal küll juba pühapäevast ning kui inimesed kohale tulevad, saavad nad uisutada, kuid reklaamitud seda veel pole. “Jää ei ole veel hea,” sõnas ta.

Talviti on saanud uisutada ka Väike-Maarja õppekeskuse viilhallis, kuid praegu seda võimalust veel ei ole. Väike-Maarja valla avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts ütles, et sisetingimustes jää tegemiseks on olnud külma veel liiga vähe. Kui aga külma ilma peab, on võimalik, et uisumõnusid saab nautida ka sellel talvel. Võsulgi ei ole veel uisutamisvõimalust, kuid sobivate ilmade korral võib sinnagi liuväli tekkida.