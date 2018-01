Nõmmeveski juga ja kanjon pakuvad vee- ja jäämängu.

Seal on ka põnev, umbes 470 meetri pikkune kanjon, mis on tekkinud jõe laskumisel Põhja-Eesti lavamaalt klindilahte. Kanjoni seintel paljanduvad alamordoviitsiumi karbonaatsed ja terrigeensed kivimid Kunda lademest kuni Pakerordi lademeni.

Kuigi joa kõrgus on kõigest 1,2 meetrit ja laius 16–17 meetrit, on seal loodushuvilisel nautimist küllaga. Võib vaid ette kujutada, et 10 000 aasta eest oli joa kõrgus 20 meetrit ja see asus 250 meetrit allavoolu.