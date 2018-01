Tapa vald sai elanikelt hulga ettepanekuid

Tapa vallavalitsus koostab uut arengukava ja eelarvestrateegiat ning ettepanekuid oodati ka elanikelt. Tapa abivallavanem Riho Tell ütles, et esitati umbes 90 ettepanekut. “Ma arvan, et see on väga hea tulemus,” sõnas Tell ja lisas, et maapiirkondades mõeldi kaasa aktiivsemalt kui linnades.