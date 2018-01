Juhtkiri: mõtlematuse tagajärjed

Või siis hoiavad väikeste lastega pered trepikojas lapsevankrit, kuna tuppa see lihtsalt ei mahu või on liiga raske, et seda mitu korrust ülespoole tassida. Aga jälle – keelatud.

Mitmes vanas kortermajas on leitud asjade (vankrid, kelgud, ­rattad, tööriistad jms) ladustamisele lahendus nii, et prügišahte ei kasutata ja ruum, kus muidu seisab konteiner, ongi panipaigaks tehtud. See on mugav ja leidlik, ent sunnib majaelanikke samas prügi- või taarakotte välja konteinerisse viima. Pole paha seegi, kui mõelda inimeste vähesele liikumisaktiivsusele.