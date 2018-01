Eesti ainus naislõhkemeister Teele Tuuna iga päev ohu peale ei mõtle

Meisterlõhkaja, Rakverest pärit Teele Tuuna sõnas, et lõhkamine on hästi põnev ja meeldivalt väljakutsuv teema. "Ma võin öelda, et mõnes mõttes kunsti kaudu jõudsin ma sellise tööstusharu juurde, mul on olnud võimalik minna nendele objektidele 1996. aastast, kui minu ema sattus selle firmaga koostööd tegema," selgitas ta ja tõi välja, et tema ema on nüüdseks selle firma omanik.