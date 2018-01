14 noort valasid muusikasse Eesti ajaloo

Loomelaagris pühendus 14 Rakvere reaalgümnaasiumi noort muusikut eesmärgile tõlkida kooliõde Kaisa Kärmiku sajasõnaline luuletus “Viljapead kui mõttejada” helide keelde – luua teos koorile ja orkestrile.

Julge ja suurejooneline töö sai teoks helilooja Kristo Matsoni ja Eesti muusikaakadeemia kompositsioonieriala tudengi Eugen Linde juhendamisel ning õpetaja Elo Üleoja õhutusel.

Kristo Matsoni sõnul oli tegemist täiesti erilise ettevõtmisega. “Heliloojad Mati Kuulberg, Lepo Sumera ja Raimo Kangro kirjutasid koos teose nii, et igaüks kirjutas ühe osa, aga kindlasti ei ole Eestis 15 inimest korraga heliteost kirjutanud,” rõhutas ta.

Muusikaline mõtlemine oli lai, sügav, rikkalik. See oli väga lahe!

Neljas suvises Viljandi loomelaboris on küll noored vanuses 16–23 paari-kolme kaupa koos komponeerinud, aga loomingulist ühistööd sellise hulga lastega tehakse Matsoni sõnul esimest korda. “Peame olema sedajagu nutikamad, et 15 inimese head mõtted saaksid teosesse sisse, aga kindlasti peame kompromisse tegema, et valmiks tervikteos,” sõnas Matson esimese laagripäeva esimese kohvipausi ajal.

Enne teose komponeerimise juurde asumist oli soojenduseks mängitud pilli ning tehtud koos 30-sekundilisele animatsioonilõigule heliriba. “Analüüsisime seal esinevaid emotsioone – viha, rõõm, kurbus – ja seda, kuidas neid väljendada muusikas. Rääkisime, kuidas tekivad nootidele tähendused ja kuidas need meid mõjutavad ning kuidas muusika kulgemine tekitab tähendusi,” jutustas Kristo Matson eeltööst.

Eugen Linde ütles, et tegu on hästi vastuvõtlike noortega, kes haarasid lennult mittetraditsioonilisi võtteid, millega instrumentide helikeelt rikastada. “Loomingus ongi eeltöö väga oluline. Praegu on asi positiivses suunas liikunud,” kiitis Linde.

Oli aeg asuda teost looma. “Kas teil pliiatsid on olemas?” päris Kristo Matson noortelt. Olid küll. “Loeme teksti. Loeme mitu korda ja märgime kohti, mida tahame rõhutada ja kus on erinevad emotsioonid. Kui teosel on tekst, kannab see sõnumit. Sealt leiame teosele võtme. Siis hakkame joonistama vormi,” rääkis helilooja.

“Pole mõtet alustada heliteost loo esimesest sõnast või noodist, vaid kõnetavast kujundist, olgu see siis teksti keskel või lõpus,” õpetas Matson. “Omast kogemusest võin öelda, et alles hiljuti tegin teose, mida alustasin lõpust ehk kolmandast osast.” Noored tegid esmalt luuleteksti põhjal teose visandi paberil: kus võiks olla instrumentaalne lõik, kus laululine osa, kus laulab solist, kus koor. “Juhendajad kuulavad, vaatavad ja suunavad, et teos tuleks sarnase kõlaga tervik,” selgitas Kristo Matson tööprotsessi.

Igaüks oli loomelaagrisse võtnud kaasa pilli, mida valdab kõige paremini. Heliteose loomises osalesid viiul, plokkflööt, klaver, trompet, klarnet, kannel, kitarrid, metsasarv, lisati löökpillid. “Instrumentalistid ja solistid olid laagris, lauljad ja koor tulevad hiljem juurde. Kooriosa õpib selgeks reaalgümnaasiumi segakoor,” kõneles Elo Üleoja.