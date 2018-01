Täna õhtul esietendub Rakvere teatris tuntud näitlejanna Elina Purde lavastatud eksimuste komöödia “Hullemast hullem”. Lugu on üsna pöörane: kui etendatakse 1920-ndate mõrvamüsteeriumi, siis juhtub nii, et traagiline kukub välja naljakalt. Kui iga kord tundub, et enam hullemaks minna ei saa, tabab näiteseltskonda uus ehmatus, mis paneb nende anded proovile. Lavastus toob vaatajani kõik peened nüansid, millest sõltub teatriime võimalikkus. Lavavõitluse õpetas näitlejaile selgeks Rein Oja, pantomiimitunde andis Aleksander Eelmaa. Osades Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer jt.