Pangamaja ootab remonti

Rakvere linn on juba eelmisest kevadest teinud ettevalmistusi piiriüleses koostööprojektis osalemiseks. Selle eestvedaja, Tartu regionaalne energiaagentuur, on lisaks Rakverele kaasanud Võru linna ning Rõuge ja Setomaa valla Eestist ning Ostrovi ja Porhovi rajooni Pihkva oblastist. Paap rääkis, et projekti üldeesmärk on tutvustada Eesti ja Pihkva oblasti omavalitsustele uuenduslikke tehnoloogiad ja lahendusi, mis võimaldavad saavutada olulist energiasäästu avalike hoonete renoveerimisel. “Üks avalik hoone, mis korda tehakse, olekski meie pangamaja,” kõneles Paap.