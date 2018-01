Rakvere kavatseb Narvale kosja minna

Rakvere linnapea Marko Torm rääkis, et ainsana on teatanud soovist Euroopa kultuuripealinnaks saada Tartu, kes on juba pea aasta selle nimel toimetanud. “Aga ka Narva on kohe oma kandideerimisest teatamas,” teadis Torm.

Linnapea sõnul hakkab Narva kultuuripealinnaks kandideerimist vedama Tallinn Music Weeki korraldaja Helen Sildna. “Ja tundub, et riigi toetus võiks olla just Narva taga,” lisas Marko Torm.

Rakvere linnavalitsus on kultuuripealinna teemal linna ärksamate kultuuriinimestega nõu pidanud ning on leitud, et Rakverel puudub võimekus üksinda kultuuripealinnaks pürgida. Ühelt poolt napib linnas ja selle lähiümbruses majutuskohti, teisalt jääb asi paljuski ka raha taha.

Narvat peaks rohkem Eestiks tegema.

Torm meenutas, et Tallinna kultuuripealinna eelarve oli 2011. aastal umbes sada miljonit krooni ehk üle kuue miljoni euro. See on ligi veerand Rakvere linna tänavusest eelarvest (kui tulevased lisaeelarved juurde arvata).

Tartu on tänavu kultuuripealinna kampaaniaks ette ­näinud 200 000 eurot ning kaasatud on ka välisekspert, Narva plaanib sel aastal kultuuripealinna kampaaniale kulutada 75 000 eurot.

“Sondeerime pinda koostööks nii Narvas kui ka Tartus, aga samas on meie huvi, et tiitli saaks Narva,” kõneles Marko Torm. Et Rakvere jääb Tallinnast Narva sõites tee äärde, pudeneks kindlasti siiagi midagi. Partner olles võiks aga üritusigi Rakveresse meelitada.

Rakvere linnavolikogu liige Anti Poolamets nentis, et mõte end Narva külge haakida on hea. “Narvat peaks rohkem Eestiks tegema, kuigi tegelased, kes seal praegu võimul on, tunduvad kultuuri vastu olevat,” kõneles Poolamets, viidates Narva linnavõimu soovimatusele toetada Narva muuseumi.

Poolametsa sõnul võiks aga Rakveresse rajatav Pärdi muusikakeskus olla argumendiks otsustamisel. “On ju Pärt jätkuvalt esitatuim elav helilooja maailmas,” lausus Poolamets.

Ka teatrijuht Velvo Väli soostus, et püüd Narva ree peale saada ning nendega ühiseid huvisid leida on igati mõistlik ning Rakvere kaasamine võiks ka Narva taotlusele üht-teist juurde anda.

Marko Torm lisas, et igal juhul annab kultuuripealinna kampaania Rakvere kultuurirahvale võimaluse ja ka vajaduse selgeks rääkida, kuhu meie kultuurielu suundumas on.

2024. aastal antakse Euroopa kultuuripealinna tiitel kolmele linnale: ühele Austria linnale, ühele Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi (või võimaliku kandidaatriigi) linnale ning taas ühele Eesti linnale.

Kultuuriministeerium koostöös linnade liiduga kuulutab välja konkursi Euroopa kultuuripealinna leidmiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.

2005. aastal, kui kuulutati välja konkurss Euroopa 2011. aasta kultuuripealinnaks pürgimisele, püüdlesid tiitlile Tallinn, Tartu, Pärnu ja Rakvere.

Eelvalik kõigi kultuuripealinnaks soovivate Eesti linnade seast tehakse 2018. aasta sügiseks ning lõplik valik ehk kultuuripealinn 2024 selgub aasta hiljem, 2019. aasta sügisel. Valikud teeb sõltumatu eksperdikomisjon, kuhu Eesti saab nimetada kuni kaks esindajat.