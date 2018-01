Vihula pärandas Haljalale hulga võlgu

Võlgu on praegu kokku 80 000 euro ulatuses. Üks nõuetest puudutab Võsu kooli staadioni ehitust, mille tarvis eraldati endise Vihula valla 2017. aasta eelarvest 10 000 ­eurot. Tööde maksumuseks on aga juba praegu kujunenud 22 000 eurot ehk 12 000 eurot rohkem kui eelarvest eraldatud, ja staadion pole ikkagi valmis. Tööde lõpetamiseks tuleb leida veel umbes 10 000 eurot.

“Vallavalitsus on võtnud kohustusi, mida volikogu eelarves ette näinud ei ole,” nentis Aadel, lisades, et läbi viimata on riigihange, puuduvad ajakohased, võrreldavad hinnapakkumised ja ka kirjalikud lepingud, mille alusel on ehitusettevõttelt tööd tellitud. Seda on tehtud hoopis suulise kokkuleppena.

Võsu rannaklubi fassaadi renoveerimisega seoses on üleval 17 000-eurone nõue. Ka selle objekti puhul on vallavanema ütlusil 8000 euroga ületatud eelarves ette nähtud summat. Lisaks on rannaklubi fassaadi ehitustöid tellides jagatud riigihange kaheks.

Kui volikogult ei oleks sellist soovitust tulnud, oleks osa juhtumite puhul võinud ette tulla kohtus käimine.

“Riigihangete seadus seda tegelikult ei luba,” täpsustas Aadel ning märkis, et asjad on endises Vihula vallas tagurpidi käinud: on küll akteeritud tööd, kuid puuduvad lepingud, mille alusel töid telliti, või siis on tegemist suuliste kokkulepetega, nagu staadioni ehituse puhul.

“Minu hinnangul ei ole järgitud riigihangete seadust ja eriti ei ole järgitud Vihula valla hankekorda,” lausus vallajuht ning tõi näiteks endise Vihula valla territooriumil tehtud teede pindamistööd, mida telliti 80 000 euro eest ilma riigihanketa.

Ilmsiks tulnud faktide taustal soovib Haljala vallavalitsus veebruarikuisel vallavolikogu istungil saada volikogult nõusolek viia omavalitsuses läbi erikontroll, mis selgitaks välja, kas hankekorda on järgitud. Samuti soovib vallavalitsus saada analüüsi seoses mittetulundusühingu Võsu Sadam rahastamisega.

“MTÜ Võsu Sadam ehitamisel on kasutatud põhjendamatult palju avalikku raha, mida on eraldatud läbi valla eelarve. Las siis erikontroll ütleb, kas see on olnud õiguspärane või mitte,” leidis Aadel. Omaette küsimus on pooleliolev kohtuvaidlus sadama ehitanud OÜ-ga Monoliit, kelle väitel on omavalitsusel rahalisi kohustusi täitmata vähemalt 60 000 euro eest.

80 000-eurose võlaga seoses sai vallavanem viimatisel volikogu istungil volikogult soovituse tasuda nimetatud summa 2018. aasta eelarvest.

Haljala valla selle aasta eelarve on veel vastu võtmata. Et eelmisest aastast on nii suures summas võlgu üleval, peab vallajuhi sõnul eelarve konservatiivselt üle vaatama ja olude sunnil ka mõningaid kärpeid tegema.