Terviseameti ida talitusest öeldi, et gripihooaeg sai Eestis alguse eelmise aasta eelviimasel nädalal. Selle aasta algusest on Lääne-Virumaal grippi haigestunud seitse inimest, nende hulgas on kaks last.

Terviseameti ida talituse direktor Olga Smolina ütles, et kõik haigusjuhud on määratud kiirtestiga ja kliinilise pildi alusel. “Gripitüvi on laboratoorselt määramata,” sõnas Smolina. Tema sõnutsi on gripianalüüse võetud, aga tulemused on seni negatiivsed olnud.

Olga Smolina ütles, et grippi haigestumise intensiivsust saab hetkel hinnata jätkuvalt madalaks ning gripilevikut piiratuks. “Eestis tervikuna kinnitati möödunud nädalal laboratoorselt kaheksa A-gripi ja 40 B-gripi viirust. Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud Eestis grippi 120 korral, neist 27 korral on olnud tegu A- ja 93 korral B-gripi juhuga,” ütles talituse direktor.

Eelmisel aastal oli kahel esimesel nädalal Lääne-Virumaal registreeritud kaheksa laboratoorselt kinnitatud gripijuhtumit, neist neli lastel. Sümptomite järgi diagnoositi grippi lausa 119 korral, neist 54 korral lastel.

Ka ülemiste hingamisteede ägedaid nakkuseid on sel aastal võrreldes eelmisega Lääne-Virumaal vähem.

Jaanuari algusest on haigusjuhtumeid olnud 223, neist kuni 14-aastastel 76. Eelmisel aastal oli kahel esimesel nädalal haigestunud 559 inimest, sealhulgas 186 last.

2017. aastal on gripi vastu maakonnas vaktsineeritud 2054 inimest, kaitsepookimist on tehtud 242 lapsele.

Sõmeru perearstikeskuse arst Rita Uuetalu ütles, et haigeid on, kuid mitte massiliselt. “Haiguspuhangud võivad veel tulla, see oleneb ilmadest. Külmaga need nii palju ei levi, kui on niiske, lumeta ja pime, siis on inimeste immuunsus ka nõrgem,” rääkis Uuetalu.

Arsti sõnutsi saavad inimesed enda heaks palju teha, et mitte haigestuda. “Võiks väljas viibida valgel ajal. Sööge sooja sööki, jooge sooja jooki, toituge tervislikult, võtke D- ja C-vitamiini. Kui sügavkülmas on marju, tarvitage neid, eriti head on astelpaju ja must sõstar, kus on palju C-vitamiini,” soovitas Uuetalu. Kuna gripilainet ei ole, pole arsti sõnutsi hilja ka end gripi vastu vaktsineerida.

Apotheka Rakvere Lilleoru apteegi juhataja-proviisor Tiina Kompus ütles, et talle tundub, et päris paljud on siiski viirustega kimpus. Kui jaanuaris hoiavad inimesed pigem raha kokku, siis praegu ostetakse ravimeid palju. “Palju on kurguvalu ja sellega kaasnevat köha,” sõnas Kompus.