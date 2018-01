Poliitikud tutvusid Rakvere kandi majanduseluga

Küllap see endine punkar Kojamees lõõritas, kes nüüd oma kodanikunime Tarmo Kruusimäe all esineb. Aga esimesena sammus turvaväravate suunas majanduskomisjoni esimees Sven Sester. Ning kuigi turvatöötaja väraval avaneda lubas, ei soostunud see Sesterit läbi laskma. Ilmselt tundis lõhna, mis kõrgetele külalistele jagatud valgetest kottidest tuli.

Sven Sester pidi neli-viis korda proovima, enne kui värav halastas ja ta läbi laskis. Teistega probleemi ei tekkinud.

“Eks komisjon on varemgi Rakveres käinud, tulime selleks, et end eluga kursis hoida,” rääkis Sven Sester sellest, miks riigikogu majanduskomisjon otsustas kreisilinna külastada.

Raha ei tule teadupoolest seina seest, vaid ikka Eesti ettevõtetest.

Sven Sester, riigikogu majanduskomisjoni esimees

Viimasel ajal on majanduskomisjonis olnud teemadeks väikepoodide käekäik, aktsiisid ja maksumuudatused ning nii tuldigi uurima, kuidas kõik see tootjaid ja kaupmehi mõjutab.

Kohtumisi OG Elektras ja Rakvere lihakombinaadis hindasid majanduskomisjoni liikmed väga huvitavateks ja harivateks.

“Oleg Grossi puhul on huvitav see, et Eesti kapitalil põhinev ettevõte on loonud tsükli tootmisest müügini, kus kõik on korraldatud kontserni sees,” rääkis Sester. Erki Savisaar aga lisas, et Gross on üks väheseid, kes on suutnud väliskapitali pealetungile kaubanduses vastu hakata. “Ja edukalt,” tähendas Savisaar.

Lihakombinaadi puhul tõsteti esile, et tootmisesse investeeritakse väga palju. “Investeeringute maht ületab isegi kasumit,” lausus Sven Sester. “Näha on, et omanikel on siht silme ees, kuidas turul toimetada.”

Lihakombinaadi tapamaja töötajaid aga suured investeeringud ei huvita, nemad tahavad palka juurde ning on lubanud veebruaris streikima hakata.

Jaanus Marrandi märkis, et just investeeringud annavadki võimaluse palgatõusuks. “Tootlikkus peab tõusma, siis on omanikul võimalik ka palka tõsta,” rääkis Marrandi.

Sesteri sõnul kinnitasid lihakombinaadi juhid, et võimalik palgatõus on ette nähtud. “Aga antud juhul on tegemist eraettevõtlusega ja töötajate ning omanike vahelise suhtega ning riik sellesse kindlasti ei sekku,” ütles ta.

Lisaks OG Elektrale ja lihakombinaadile käisid riigikogu majanduskomisjoni liikmed ka Aqvas ning kohtusid Rakvere linnajuhtidega.

“Aqva spaa on selles regioonis ennast väga hästi õigustanud vabaaja- ja spordikeskus,” kiitis Sester.

Tarmo Kruusimäe nentis, et päev oli tegus ja ülimalt positiivne. “Aega läheb küll igal pool kavandatust kauem, aga kõik on nii huvitav, et kuulaks ja kuulaks,” rääkis Kruusimäe. Ta lisas, et vestlused olid vabas vormis ning väga avameelsed.

Jaanus Marrandi kõneles, et majanduskomisjoni ja ka riigikogu töö on enamasti seotud paragrahvide, mitte inimestega. “Reaalse eluga kursis olemiseks tuleb ka inimestega suhelda ja tootmisettevõtetes käia,” lausus ta.

Sven Sester kinnitas, et majanduskomisjon peab tegutsema selles suunas, et olla toeks meie ettevõtetele. “Raha ei tule teadupoolest seina seest, vaid ikka Eesti ettevõtetest,” sõnas riigikogu majanduskomisjoni esimees.