Uue nädala algus toob kohati 14 miinuskraadi

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund, sadu on peamiselt põhjarannikul. Puhub põhjakaare tuul 2–7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Külma tuleb 4–9, kohati 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vähest lund sajab peamiselt põhjarannikul. Puhub põhjakaare tuul 2–7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Külma on 2–7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Külma on 5–11, kohati 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Külma on 2–7 kraadi.