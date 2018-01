Kustutustööd on nüüdseks lõppenud.

Kaitseväe pressijaoskonna leitnant Simmo Saar ütles, et kogu sõjaväelinnak on jäänud vooluta.

Kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja Ingrid Mühlingi sõnul sai põleng alguse sellest, et ehitustööde käigus kaevati läbi kaabel, see oli ka põhjuseks, miks kadus elekter. Mühling rääkis kella 17 paiku, et elektri taastamistööd käivad ja sellega loodetakse valmis saada tänase päeva jooksul.