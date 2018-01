Osta.ee, CV Keskuse ja mitme teise eduka internetiportaali looja Raivo Hein on suurte visioonidega mees. Saaremaa silda läheb harrastusastronoomist mehel vaja, et kiiresti oma Saaremaal Selgase külas asuvasse observatooriumisse pääseda. Tähtede uurimine on mehel nii veres, et ta on soetanud pileti Richard Bransoni kavandatud kosmosereisile.