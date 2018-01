Kõiki Lääne-Virumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi oodatakse 30. jaanuaril kell 15 Kiltsi mõisa mõtlema, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see meid puudutab. Mida teha, et Virumaa rikkalik loodus rõõmustaks ka tulevasi põlvi, ning mis on meie igaühe roll selles?