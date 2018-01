Juhtkiri: anna andeks, onu Heino!

Tuli hõõgub tuha all ja ­oodatakse sobivat momenti, et saaks jälle tüli üles võtta ja võimalikult paljudele ära panna. Olgu siis tulemas juubel, peied või pulmad.

Tülitsemine on nagu epideemia, mis nakatanud suurema osa ühiskonnast. Ütlus, et eestlase lemmiktoit on teine eestlane, võiks olla juba ammu minevikuhõlma all, kuid ometi käib kisma seda hullemini, mida vähemaks meid siia Eestimaale jääb.