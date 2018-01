Rakveres mõisteti süüdi kuritegeliku ühenduse mutrike

Viru maakohus karistas Vitali Petrovi tingimisi pooleteiseaastase vangistusega koos kolmeaastase katseajaga selle eest, et mees aitas Andrei Leppiku juhitud kuritegelikul ühendusel nn arvevabrikus võltsitud dokumentide alusel ebaseaduslikku tulu saada. Vitali Petrov on kohtus varem väitnud, et polnud võltsitud dokumentidest teadlik. Seda enam, et Eesti Raudtee ja teised riigifirmad võtsid tehtud tööd vastu.