Mootoririke seiskas Estonian Celli töö

Kundas asuv haavapuitmassitehas Estonian Cell saatis eile töötajad seadme tehnilise rikke tõttu koju. Ettevõtte juhatuse liige Siiri Lahe ütles, et tegemist on ühe mootori rikkega, mis loodetakse kõrvaldada neljapäevaks. “Asendusmootorit pole paraku võtta, peame mootori korda tegema,” sõnas ta. Lahe ütles, et kokkuleppel inimestega on need, kellel rakendust pole, paariks päevaks puhkusele saadetud.