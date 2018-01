Sõmeru raamatukogus saavad korra kuus kokku need, kes soovivad ühendada kirjandust ning käsitööd. Nimelt on kombeks saanud, et raamatukogu direktor Ene Tamm loeb ette uusi raamatuid ning samal ajal saavad kuulajad oma nobedaid näppusid poolelioleva töö kallal liigutada.