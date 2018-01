Juhtkiri: akadeemitu Rakvere

Tänaseks päevaks oleme aga jõudnud kurva tõsiasjani, et see kool Rakveres ilmselt tulevikus enam ei jätka. Kuigi õhus oli variante, et kenasti korda tehtud Mõdriku kool ja Rakvere kolledž saavad kuidagi ühinemises või kooseksisteerimises kokkuleppele, nii ei juhtunud. Paljuski on siin mängus ka valitsuse vahetus – uus haridusminister tõmbas eelkäija plaanidele punase kriipsu peale.