Rakvere vallasekretär Helja Roosi märkis, et kuigi värske valla põhimäärus on uus, vajab see juba muudatust. Nimelt jäi põhimäärusest välja punkt, mis sätestab, et Rakvere valla kui omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada noorsootööd, sealhulgas avatud noorsootöö meetodil. Kui sellist punkti põhimääruses ei ole, siis ei vasta noorsootööprojektid nõuetele. Vallavolikogu otsustas põhimäärust seetõttu muuta.