Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolek otsustas, et VIROL-i juhatus on tulevikus kaheksaliikmeline ning sinna valitakse üks esindaja igast maakonna omavalitsusest. Samas suurendatakse oluliselt juhatuse volitusi ning üldkoosolekuid hakatakse korraldama senisest märksa harvem. Enne uue juhatuse valimist on aga vaja vastu võtta VIROL-i muudetud põhikiri.