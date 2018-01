Juhtkiri: auto ööseks kaissu

See aeg, kui kogu kortermaja peale oli mõni üksik auto, on asendunud ajaga, mil pea igal majaelanikul on auto, mõnel suisa kaks. Parkima aga kuhugi peab. Nii saavadki parkimisplatsideks kortermajadega kõrvuti asuvate eramajade aiaäärsed, mille muruplatse eramute omanikud kõikvõimalike vahenditega kaitsevad: kes ääristab murulapi kividega, kes laob aialippe üle muruplatsi. Raskes olukorras on nii eramuomanik kui ka kortermajas elav autoomanik: üks kaitseb oma muru, teine on lihtsalt sundseisus.

Kel enda arvates õigust rohkem kui teistel, poetab sõimukirja kojamehe vahele, kui juhtud “tema kohal” parkima. Mille järgi parkimiskoht ülbitsejale eraldatud on, jääb seejuures arusaamatuks. Parata­matus on aga see, et oma muga­vuse nimel tuleb järjest enam ohverdada puid, põõsaid ja muruplatse.

Korraliku parkimisplatsi saab rajada siis, kui kõik majaelanikud on selle poolt. Tihti juhtub aga, et need, kellel autot ei ole, ei soovi ka kulutust teha, mõtlemata, et kui saabuvad külalised autoga, peavad ka nemad kuhugi parkima. Nii tammutaksegi lõhkise küna ees: majaümbrus on nagu kuumaastik, aga autot ööseks tuppa võtta ei saa ka parima tahtmise juures.

Mingil ajal olid linnas garaažiühistud: oli ala garaažidega, kuhu oma autod viidi, sealt jalutati koju ja kodust autoni. Tänapäeva inimese elustiiliga see ei sobi, tema tahab kohe koduuksest väljudes autosse istuda. Suuremates linnades on mindud parkimismajade teed. Ehitada on neid kallis ja kasutada on ka kallis – aga mugav.