Klubi eestkõneleja rääkis, et tegemist on väga rõõmsa sündmusega kohalikele noortele, kuna varasemalt sellist kooskäimise kohta suvituspiirkonnas olnud ei ole. Noorteklubil on Haljala vallaga rendileping ning lisaks ruumidele vajab korrastamist esik.