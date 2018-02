Ei keegi personaalselt! Meil on kõik tublid, missioonitundega, oma parimat andvad esimehed. Väidan, et volikogu esimehe positsioon on vähe tähtsustatud ja ka väärtustatud. Kirjutama ärgitas volikogu esimeeste palganumbrite võrdlemine. Viimane lugu minult oli vallavanema valimistest, tema rollist ja ülepolitiseerimisega kaasnevatest ohtudest, mis ei tule kasuks kogukonna liitmisele.