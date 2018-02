Kunda Nordic Tsemendile väljastati ISO energiajuhtimise sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte energiajuhtimissüsteemi on kontrollitud ning see on vastavuses standardi ISO 50001:2011 nõuetega. Sertifikaadi väljastas Kunda Nordic Tsemendile rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Certification.