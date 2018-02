Piimatootjad ehitavad rapsiõlitehase.

Täna pannakse Järvamaal Imaveres nurgakivi Farm In Productions OÜ õlikultuuride töötlemise tehasele. Tegemist on Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringuid Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.