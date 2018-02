Pehmekaanelise väikeseformaadilise (aga mitte väikese!) raamatu tagakaanele on autorid riputanud näpuotsaga mõned märksõnad, et lugeja teaks, kas tahab seda raamatut lugeda või ei taha. Mulle meeldis järgmine: “See on Eriti verine Eesti Vabariigi kriminaalromaan. Sinu voodis, sinuga koos. Pole üldse paha.” Minu arvates väga hea reklaam, aga ma ei tea, kui palju lugejaid sel teosel olnud on. Tean seda, et tegu on triloogia esimese osaga ja see valmis umbes kahe nädalaga.