Alates 1. veebruarist töötab Vinni vallavalitsuses keskkonna- ja kommunaalnõunikuna Kätlyn Mets. Tegemist on uue ametikohaga ühinenud valla struktuuris. Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul on haldusreformi järel suurenenud Vinni vallas lisandunud keskkonnaalaseid küsimusi ja see on tinginud vajaduse eraldi spetsialisti järele.