Tapa kultuurikojas tuleb filmimaraton

Kell 16 algab Boriss Hlebnikovi auhindadega pärjatud psühholoogiline draama “Arütmia”. Filmi peategelane, kiirabiarst Oleg, on südamega tööd tegev inimene, kellele on oluline eelkõige see, et ta patsiendid saaksid vajalikku abi. Kurnav töö sööb aga eraelu ning Oleg ja Katja kapselduvad üha enam oma isiklikku mulli, kusjuures ühisosa aina kahaneb.