Erko Varblasest sai rahvusvahelise kategooria kohtunik

Varblane sõnas, et säärane edutamine tuli suure töö tulemusena, ent loorberitele ta puhkama jääda ei kavatse. „Rahvusvaheline kategooria on kahtlemata tunnustus, mis ei jäta külmaks. Minutiks-paariks enda üle uhke sain olla küll – on ju selle nimel viimastel aastatel vaeva nähtud ja sihipäraselt panustatud. Aga enesekriitilisus jäi alles, seega jätkan tööd,“ kinnitas ta.