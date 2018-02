Naiste klubi tuleb end tutvustama

Tegemist on ülemaailmse aktiivsete noorte naiste klubilise liikumisega. Lähtudes liikumise motost “Sõprus ja abivalmidus”, on organisatsiooni ja klubide tegevuse mõtteks ning eesmärgiks liikmete isiklik areng, noorte naiste rahvusvaheline suhtlus ning positiivsete muudatuste elluviimine ühiskonnas.

Tutvumisõhtule on oodatud Rakvere naisettevõtjad ja niisama ettevõtlikud naised, et kuulda, millega siinsed naised tegelevad ning kuidas saaks jõud ühendada, et luua üks tugev ja kokkuhoidev klubi. Üritus on eelregistreerimisega.