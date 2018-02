Juhtkiri: parem karta kui kahetseda

Nüüd on päästeamet alustanud projekti “500 kodu tuleohutuks”, mis tähendab, et projektiga liituvad omavalitsused saavad riigilt toetust vähemalt 3500 eurot ühe kodu kordategemiseks ning amet ootab omavalitsustelt riigiga samaväärset panust.

Riigi rahasüst peaks vähendama tulesurmasid ning on mõeldud just majanduslikult vähekindlustatute abistamiseks. Igatahes on tegemist kiiduväärt algatusega.

Aga kui nüüd laiemalt vaadata, on see vaid tilk meres. Neid eramuid, rääkimata nõukogude ajal ehitatud kortermajadest, on kümneid tuhandeid, kus elektrijuhtmestik seesama, mis ehitamise ajal veetud.

Praeguseks on see juba ammu amortiseerunud. Samas on elektri tarbimine ja koormus juhtmetele kasvanud. Polnud omal ajal ei veekeetjat, mikrolaineahju, nõudepesumasinat, veeboilereid. Suurimaks ohuks kodudes on katkised küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis elektrisüsteemid, suitsuanduri puudumine.

Tihtilugu vajaksid inimesed lisaks rahasüstile ka teadmisi ja koolitust. Näiteks tuleks teada, kui sageli nõuavad kodused küttekolded ikkagi korstnapühkija kätt või millal on tegemist ülekütmisega. Lõpuks aga on oluline seegi teadmine, kuidas käituda olukorras, kus õnnetus juba majas ning iga sekund määrab, kui kohutavad on tagajärjed.

Tuli armu ei anna ja tasub vaid loota, et riigi suur samm aitab ennetada tragöödiaid ning tõsta inimeste teadlikkust tuleohutuse alal. Elame ju maal, mille kliima eeldab suurema osa aastast seda, et kaminas praksub tuli või et elektriradiaatorid on sisse lülitatud.