Urmas Laht loodab seakasvatuse jätkule

Et paremini konkurentsile vastu panna, avas ühistu Eesti Lihatööstus Urmas Lahe (esiplaanil) juhtimisel mullu aprillis Põlvamaal Vastse-Kuustes oma lihatööstuse.

Seakasvataja Urmas Laht on mures, sest Kanal 2 eelmise nädala saatest “Radar” jäi mulje, nagu oleks ta “tekitanud” endale sobiliku seakatku piirangutsooni ja maksnud kinni Siret Kotka-Repinski valimiskampaania, et too aitaks läbi suruda tõuaretustoetust.