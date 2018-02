Vaeküla kooli saatus määratakse lähikuudel

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga kohtutakse siiski alles märtsikuus, esmaspäeval tulid kokku omavalitsuste esindajad ja haridusinimesed, et kujundada Vaeküla kooli suhtes seisukoht.

Variante on laual mitu: Vaeküla kool jääb riigile, seda hakkavad pidama kohalikud omavalitsused üheskoos, selle võtab üle üks omavalitsus. Ometi on ka võimalus, et Vaeküla kooli saatus lõppeb kevadel.