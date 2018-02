Suusarajad ootavad talispordihuvilisi

Eri pikkusega terviseradadel saab nüüd suusatada nii vaba- kui ka klassikalises tehnikas. Pimedal ajal on võimalus treenida 3,7 kilomeetri pikkusel ringil, mis on kuni kella 21-ni valgustatud. Tamsalu terviseradade vahetus läheduses on spordikompleks, kus saab pärast treeningut pesta ja riideid vahetada.