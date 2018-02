Kiri: mis on meiega juhtunud?

Tahaksin näha küll veel üht liikumist: erakonda, mis tõepoolest koosneks tarkadest ja elutarkadest eakatest inimestest, kes oleks suutelised oma kogemusi tulevastele põlvedele edasi andma. Aitama näha probleemide nutikaid lahendusi, õpetama oma eeskujuga väärikust, ausust ja teisi inimese paremaid omadusi. Lahendama laste ja noorukite probleeme. Tegema kõik, et meie riigis elaksid emotsionaalselt ja füüsiliselt terved inimesed. Selleks on vaja, et laps ei tunneks end kaitstuna mitte ainult kodus, vaid ka väljaspool seda. Et lapsel oleks võimalik arendada oma oskusi ja andeid huviringides ja trennides hoolimata vanemate rahalistest võimalustest.

Nad seisaksid sõnakalt meie maa ja looduse puhtuse eest. Kaitseksid väärtusi, mis meil on. Nende ja teiste sarnaste probleemide lahendamisel tahakski seeniore näha-kuulda ja seda erakonda nimetada Kuldliigaks. Aga nüüd tundub mulle, et see soovitakse kokku panna pensioni suurendamiseks ja iseenda heaolu parendamiseks. Loomisel on jälle üks rinne. Selleks annab gaasi juurde erakond, kes teab, et raha on teema, mis ei jäta külmaks kedagi, ja on valimislubadusena käinud välja pensioni sajaeurose tõusu ning tasuta maakonnatranspordi, mida paljudes kohtades ei ole ka mitte tasu eest.