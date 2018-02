Rakvere lihakombinaadis jätkus eile tapaliini töötajate streik. Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et streigis osaleb 26 inimest. “Eile [üleeile – toim.] tuli kaks sreikijat juurde, täna [eile – toim.] pole uusi lisandunud,” lausus Arhangelski. Tema kinnitusel oli streikijate meeleolu väga hea. “Peamine eesmärk on täidetud – 75 protsenti tapaliini töötajatest streigib,” lausus Arhangelski ja lisas, et kindlasti hakkab tapaliinil probleeme tekkima.