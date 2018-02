Riik plaanib kartulikasvatajaid toetada

“Liikmesriikidele on antud õigus lisada omalt poolt toetusele sada protsenti riigieelarvest. Kuna toetus on suunatud kitsale osale sektorist spetsiifilise probleemi lahendamiseks, on minu teada maaeluministeerium praegu valmistamas ette ettepanekut, et riigipoolse osa lisamise asemel toetada just kartuli- ja köögiviljakasvatajate kahjusid seoses ilmastiku tõttu koristamata jäänud saagiga,” ütles Ratas riigikogu infotunnis.