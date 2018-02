Juhtkiri: mida paganat! Lumi?

Eestlased on põhjamaine rahvas. Aeg-ajalt ikka levivad videod teispool ookeani elavate ameeriklaste kannatustest liikluses, kui esimene lumekirme maad katab. Ja tõesti – see on kirme. Paar sentimeetrit – ning jänkid on püsti hädas: autod libisevad omasoodu ja liikluses valitseb kaos. Põhjamaise kliimaga Eestis on see ikka nalja teinud. Võõras mure, sest meie sõidame lumes ja tuisus sama osavalt kui südasuvel kuival asfaldil.