Vägi. Kriis. Naised. Edu. Jesper Parve rääkis meheks kasvamisest

Moodsa kella ja prillidega, trendika habemega Jesper Parve on saali naisi puupüsti täis toonud. Meheks olemine ja mehe vägi – kas selgub naistele keeruline ja nende eest varjatud tõde isaste kohta?

Jesper Parve teab ja avameelitseb. Julgelt, varjamata, kohati ropult ja lihtsalt. Nagu raamatus. Tal on sõnum. Mitu sõnumit. Profikorvpallur olnud mees tunnistab, et tal polnud aastaid tagasi halli aimugi elust ega meheks olemisest. “Kui sportlaskarjäär lõppes, olid mul variandid: kas Soome ehitajaks, turvameheks või hakata jooma? Kõik,” sõnab Parve ja lisab, et oli poisike.