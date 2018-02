Üllar Saaremäe: McDonagh pole võllanaljades järele andnud

Mitmele Oscarile kandideeriva linateose on lavastanud iiri näitekirjanik ja režissöör Martin McDonagh, kes tuttav ka Rakvere teatri publikule: iirlase sulest on tulnud sellised draamatekstid nagu “Leenane’i kaunitar”, “Üks pealuu Connemaras”, “Connemara: Metsik Lääs” ning “Viimane võllamees”, mida mängitakse ka saabuval suvel Loobu külas Loodi kuivatis. Mitmel pool eestlaste lemmikiirlaseks tituleeritud kirjaniku tekste lavastanud Üllar Saaremäe rääkis, et on käinud vaatamas ka praegu kinos jooksvat filmi ning ütles, et järeleandmisi oma tööde kvaliteedis ei tee McDonagh ka seal.

“Ta on geniaalne näitekirjanik ja dramaturg ning tema töödele on iseloomulik must huumor,” rääkis McDonagh’i kohalik asjatundja Saaremäe. Tema sõnul on iirlane filme teinud varemgi ning ka need on oma tarantinolikkuses haaravad. Martin McDonagh on varem kinkinud publikule sellised mustast huumorist nõretavad maiuspalad nagu “Palgamõrvarid Brügges” ja “Seitse psühhopaati”. Õnneks pole McDonagh oma käekirja minetanud, alles on nii võllanaljad, ootamatud vägivallapursked kui ka siit-sealt kumav südamlikkus.