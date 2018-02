Advokaadibüroo toetab Albaaniast pärit edasipüüdlikku kossupoissi

Küllike Nammi advokaadibüroo on seni toetanud üksnes võistkonnaalasid, teiste hulgas näiteks Balti liiga valitsevat meistrit Rakvere Võrkpalliklubi meeskonda. Enes Kita on esimene noorsportlane, kellele pannakse õlg alla igakuise personaalse stipendiumiga.

“Oluline ei ole tema taust või päritolu, vaid see, et tegemist on noore inimesega, kes annab meie riigile ja rahvale midagi juurde,” ütles Küllike Namm.