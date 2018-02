Elina Naan avaldas “Lukuga päeviku”

Eile ilmus Elina Naani esik­luulekogu “Lukuga päevik”. Ise kirjutatud, ise kirjastatud. “Aus, intiimne, vahetu!” ütlevad need, kes raamatuga juba tutvunud. “Värske!” Raamatusse on köidetud aastate jooksul salaja sahtlisse kirjutatud read. Elina Naan hakkas mõtteid sõnadesse vormima juba 15-aastaselt. Praegu on autor 33-aastane, nii et julguse kokkuvõtmiseks on läinud omajagu aega.