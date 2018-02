Innovatsiooni võimalused põllumajanduses

Innovatsioon on ka üks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika prioriteetidest. Innovatsiooni käsitlusi on erinevaid, aga kõigi ühiseks jooneks on viide millelegi uuele või senisest efektiivsemale, mis muudab kaubaturgu või siis igapäevast elukorraldust.